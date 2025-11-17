В Саудовской Аравии погибли 42 паломника из Индии

В Саудовской Аравии в автокатастрофе погибли по меньшей мере 42 паломника из Индии. Об этом сообщает телеканал India Today.

ДТП произошло недалеко от Муфрихата в Саудовской Аравии. Паломники направлялись на автобусе из Мекки в Медину, когда транспорт столкнулся с бензовозом.

В настоящее время известно о 42 погибших, еще несколько человек получили травмы. На месте работают экстренные службы, количество пострадавших и причины аварии устанавливаются.

Посольство Индии в Эр-Рияде и консульство в Джидде оказывают поддержку пострадавших гражданам и их родственникам.

Эр-Рияд

