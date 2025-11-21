В Пакистане 13 человек погибли при взрыве на химическом заводе

В Пакистане прогремел взрыв на химическом заводе. По меньшей мере 13 человек погибли, в том числе женщины и дети. Спасатели ищут людей под завалами.
Котел взорвался на химическом заводе Маликпур в пакистанском городе Фейсалабад. Взрывной волной были повреждены жилые кварталы, произошло обрушение не менее десяти ближайших домов.
В настоящее время известно о 13 погибших, в их числе две женщины и четверо детей.
Правоохранительные органы проводят расследование. Причины ЧП устанавливаются.
Исламабад, Зоя Осколкова
