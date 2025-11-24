Житель Токио на угнанном автомобиле сбил 12 прохожих

В столице Японии мужчина угнал авто из салона и на скорости сбил 12 человек, один пострадавший скончался. Подозреваемого задержали, его мотивы устанавливаются.

В полицию поступило сообщение об угонщике, который похитил выставочную машину из салона. Через пару часов стало известно, что водитель сбил на тротуаре 12 человек и скрылся с места аварии.

80-летний пострадавший скончался от полученных травм, 20-летняя девушка госпитализирована в критическом состоянии, еще 10 человек обратились за медицинской помощью.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Проводится расследование.

Токио, Зоя Осколкова

