Спрос на резкоземы губит важнейшие реки Азии

Глобальный спрос на редкоземельные минералы приводит к токсичному загрязнению некоторых важнейших рек Азии, угрожая здоровью и жизнедеятельности десятков миллионов людей.

Редкоземельные металлы находятся в центре ожесточенной геополитической конкуренции, особенно между Соединенными Штатами и Китаем, последний из которых установил практически полный контроль над этими минералами.

Сейчас развернулась глобальная борьба за обеспечение новых источников, но многие регионы, богатые месторождениями, уже являются ярким примером того, во что обходится неконтролируемая добыча полезных ископаемых, пишет CNN.

Могучая река Меконг – сердце и жизненная артерия Юго-Восточной Азии: процветающая экосистема, протекающая по территории шести стран и поддерживающая около 70 миллионов человек, которые зависят от этого водного пути в плане продовольствия, воды, сельского хозяйства и торговли.

Река также имеет жизненно важное значение для мирового производства продовольствия за счет экспорта риса, пресноводной рыбы и креветок в страны по всему миру, включая Соединенные Штаты.

«В США нет ни одного крупного супермаркета, где бы не было продукции из дельты Меконга», – сказал Брайан Эйлер, директор программ по Юго-Восточной Азии и энергетике, водным ресурсам и устойчивому развитию Центра Стимсона.

Однако миллионы людей, живущих вдоль Меконга и его притоков, которые ежедневно пьют воду, купаются и ловят рыбу в этих водах, могут подвергаться воздействию смертельно опасных токсинов из сотен неконтролируемых шахт в регионе, многие из которых расположены в охваченных войной и терроризируемых законом районах Мьянмы.

Исследование, проведенное американским аналитическим центром Stimson Center, выявило более 2400 «масштабных» участков (многие из которых представляют собой неконтролируемые шахты по всей материковой части Юго-Восточной Азии), которые могут выбрасывать опасные загрязняющие вещества, такие как цианид, ртуть, мышьяк и другие тяжелые металлы, непосредственно в реки региона.

«Это оказывает пагубное влияние и может привести к потенциально катастрофическим последствиям для Меконга», – сказал Реган Кван, ведущий исследователь проекта.

Кван и его команда проанализировали спутниковые снимки, чтобы идентифицировать и картировать месторождения, и обнаружили неконтролируемую деятельность на 43 реках или вдоль них в Мьянме, Лаосе и Камбодже. Среди этих объектов – добыча россыпных руд, которая в основном используется для добычи золота, серебра и олова, подземное выщелачивание, используемое для извлечения редкоземельных металлов, и кучное выщелачивание, используемое для добычи золота, меди, никеля и марганца.

Каждый из этих методов добычи использует различные методы извлечения металлов или минералов, часто с применением других химикатов, таких как ртуть или цианид натрия, которые при неправильном хранении или обращении могут попасть в окружающую среду с потенциально катастрофическими последствиями для рек, дикой природы, продуктов питания и здоровья человека.

Отравление цианидом может быть смертельным и вызывать кому, судороги и остановку сердца. Ртуть может накапливаться в пищевой цепочке, угрожая растениям и животным, которые её потребляют, включая рис – один из крупнейших экспортных товаров региона. Тяжёлые металлы, вымываемые в процессе добычи, также могут накапливаться в окружающей среде, представляя угрозу для птиц, рыб и людей.

Опасения по поводу загрязнения выше по течению затронули общины, живущие ниже по течению вдоль реки Кок в Таиланде, недалеко от границы с Мьянмой, после того, как, как сообщается, тестирование показало наличие мышьяка и других минералов в воде.

«Теперь никто не будет есть рыбу, выловленную в реке», – сказал Кван. – Они не были уверены, что смогут есть выращенную здесь еду. Они не знали, что делать с хозяйственной деятельностью, связанной с рекой. Многие из этих людей занимаются натуральным хозяйством… Им нужно выращивать еду для себя. Им нужно выращивать еду на продажу».

Меконг считается чистой речной системой, которая кормит десятки миллионов человек, но если загрязнение от промышленности по добыче редкоземельных металлов продолжит бесконтрольно расти, исследователи опасаются потенциального коллапса экосистемы, при этом люди, живущие непосредственно ниже по течению от рудников, подвергнутся наибольшему риску воздействия загрязняющих веществ.

«Меконг может послужить примером того, как не следует вести добычу редкоземельных металлов, поскольку это нанесёт огромный ущерб», – сказал Эйлер, соавтор доклада. «Этот регион немаленький, и сотни миллионов людей (могут пострадать)».

Редкоземельные элементы включают 17 металлов, которые играют ключевую роль в производстве повседневных товаров: от автомобилей и реактивных двигателей до электроники, такой как смартфоны и телевизоры с плоским экраном. Они также важны для аккумуляторов электромобилей, МРТ-сканеров и методов лечения рака.

Сами по себе эти элементы не являются редкими – они встречаются чаще, чем золото, но их добыча сложна и затратна, а сам процесс может иметь разрушительный эффект для окружающей среды, напоминает CNN.

