
Среда, 26 ноября 2025, 11:02 мск

В Бразилии рождественская ель насмерть раздавила мужчину

В Бразилии рабочий получил смертельную травму, когда на него рухнула рождественская ель. Об этом сообщают местные СМИ.

Бригада устанавливала праздничное дерево в городе Манаус. Ель поднимали с помощью автокрана, в какой-то момент стрела сломалась, конструкция рухнула на стоящих внизу рабочих.

Один человек погиб, еще один получил травмы и был госпитализирован.

Проводится расследование. Предположительно, причиной обрушения стала перегрузка автокрана. При этом машина не была оборудована датчиком, который бы сигнализировал о превышении допустимого веса.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

