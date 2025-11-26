В Бразилии рождественская ель насмерть раздавила мужчину

В Бразилии рабочий получил смертельную травму, когда на него рухнула рождественская ель. Об этом сообщают местные СМИ.

Бригада устанавливала праздничное дерево в городе Манаус. Ель поднимали с помощью автокрана, в какой-то момент стрела сломалась, конструкция рухнула на стоящих внизу рабочих.

Один человек погиб, еще один получил травмы и был госпитализирован.

Проводится расследование. Предположительно, причиной обрушения стала перегрузка автокрана. При этом машина не была оборудована датчиком, который бы сигнализировал о превышении допустимого веса.

