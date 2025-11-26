Юго-Восточную Азию топит – погибло уже 40 человек

Индонезия, Малайзия и Таиланд пострадали от масштабных наводнений, в результате которых было эвакуировано почти 50 000 человек. Как сообщило агентство Reuters в среду, в Таиланде погибло 33 человека, а в Малайзии – один. Метеорологи предупреждают о новых дождях. В результате наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра погибло, по меньшей мере, восемь человек, более 50 получили ранения.

Как сообщает Reuters, наводнения опустошают девять провинций Таиланда и восемь штатов соседней Малайзии. В Таиланде сильнее всего пострадал город Чатъяй, где затоплен первый этаж государственной больницы. Власти направили вертолёты для эвакуации наиболее уязвимых пациентов, которых сейчас в больнице около 600, 50 из которых находятся в реанимации. В больнице находятся около 2000 человек, включая родственников и персонал.

За один день прошлой недели в городе Чатучак выпало 335 миллиметров осадков – рекордное количество за 300 лет. Наводнения затронули почти миллион домохозяйств и более 2,7 миллиона человек в девяти провинциях Таиланда. Армия Таиланда помогает спасать жителей, оказавшихся отрезанными от своих домов.

В Индонезии люди гибнут под оползнями

Восемь человек погибли и более 50 получили ранения в результате наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра, сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на официальных лиц.

Проливные дожди обрушиваются на провинцию Северная Суматра уже несколько дней. По данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии, наиболее пострадавшим районом является Тапанули. Все пострадавшие – жители этого района, из которого пришлось эвакуировать почти 3000 жителей.

Отметим, что Индонезия подвержена наводнениям и оползням в сезон дождей, который обычно длится с ноября по апрель. Изменение климата также привело к увеличению интенсивности штормов, которые сопровождаются обильными осадками, внезапными паводками и порывами ветра.

Оползни, вызванные проливными дождями, обрушились на остров Ява в начале этого месяца. Власти сообщили о гибели по меньшей мере 38 человек, 11 числятся пропавшими без вести, однако спасательные и поисковые операции были прекращены во вторник, сообщает AFP.

Москва, Елена Васильева

