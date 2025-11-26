В ВМС США передумали покупать фрегаты, которые нужны были для противостояния Китаю

Во вторник глава ВМС США Джон Фелан объявил об отмене планов покупки фрегатов класса Constellation, которые когда-то считались ключевым элементом стратегии США по обеспечению соответствия быстро растущему военно-морскому флоту Китая.

Фелан заявил, что многомиллиардная программа по созданию надводных боевых кораблей не дала никакой отдачи от вложенных средств. «Я не потрачу ни доллара, если это не повысит нашу готовность или способность побеждать», – заявил министр ВМС в своем сообщении в социальных сетях.

«Чтобы сдержать это обещание, мы меняем подход к строительству и развертыванию флота, работая с промышленностью над обеспечением боевого преимущества, начиная со стратегического отхода от программы фрегатов класса Constellation», – отметил Фелан.

США необходимо быстрее наращивать свой флот, «чтобы противостоять завтрашним угрозам», заявил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

В этой связи ВМС США уже заключили контракт с Fincantieri Marine Group на шесть боевых кораблей, которые на сайте ведомства рекламируются как «малые надводные корабли следующего поколения». Одно время планировалось построить 20 таких кораблей по цене около 1,1 миллиарда долларов за каждый.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

