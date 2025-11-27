российское информационное агентство 18+

Четверг, 27 ноября 2025

В Австралии акула растерзала двух туристов на пляже

В Австралии два туриста пострадали из-за нападения акулы, один из них скончался. Об этом сообщает агентство Reuters.

Акула напала на мужчину и женщину в восточной австралийской провинции Новый Южный Уэльс. Этот пляж является популярным местом среди любителей серфинга.

Женщина от полученных травм скончалась на месте, раненного мужчину госпитализировали в критическом состоянии.

Пляж закрыли для посещения. Специалисты пытаются выследить агрессивного хищника.

Сидней, Зоя Осколкова

