В Австралии акула растерзала двух туристов на пляже

В Австралии два туриста пострадали из-за нападения акулы, один из них скончался. Об этом сообщает агентство Reuters.
Акула напала на мужчину и женщину в восточной австралийской провинции Новый Южный Уэльс. Этот пляж является популярным местом среди любителей серфинга.
Женщина от полученных травм скончалась на месте, раненного мужчину госпитализировали в критическом состоянии.
Пляж закрыли для посещения. Специалисты пытаются выследить агрессивного хищника.
Сидней, Зоя Осколкова
