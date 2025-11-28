В Кувейте госслужащего посадят в тюрьму за то, что он десять лет не ходил на работу

В Кувейте суд приговорил к лишению свободы государственного служащего, который десять лет не ходил на работу, но получал зарплату.

Мужчина был трудоустроен в отдел по оказанию услуг подданным, но на работу не являлся в течение десяти лет. При этом он продолжал получать жалованье каждый месяц.

Госслужащего обвинили в незаконном обогащении и нецелевом использовании государственных средств. Уголовный и апелляционный суды встали на сторону обвиняемого, однако высший суд страны отменил прежние решения и вынес вердикт – пять лет лишения свободы, возврат зарплаты, которую получил мужчина за это время, а также штраф в двойном размере от выплаченных средств. Кроме того, прогульщика окончательно уволили.

