В Японии медведь напал на мужчину в общественном туалете

В Японии житель столкнулся с медведем в общественном туалете. Мужчине удалось выжить.
Инцидент произошел в префектуре Гумма к северу от Токио. 69-летний мужчина посетил уборную у железнодорожной станции, когда он собирался выходить, в туалет зашел медведь.
Мужчина испугался, упал на спину, начал кричать и отбиваться ногами. Зверь пару раз махнул лапой и поспешно покинул помещение.
Пострадавший смог сам добраться до полицейского участка. Мужчину осмотрели медики и диагностировали лишь небольшие травмы ноги.
Токио, Зоя Осколкова
