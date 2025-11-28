В Японии медведь напал на мужчину в общественном туалете

В Японии житель столкнулся с медведем в общественном туалете. Мужчине удалось выжить.

Инцидент произошел в префектуре Гумма к северу от Токио. 69-летний мужчина посетил уборную у железнодорожной станции, когда он собирался выходить, в туалет зашел медведь.

Мужчина испугался, упал на спину, начал кричать и отбиваться ногами. Зверь пару раз махнул лапой и поспешно покинул помещение.

Пострадавший смог сам добраться до полицейского участка. Мужчину осмотрели медики и диагностировали лишь небольшие травмы ноги.

Токио, Зоя Осколкова

