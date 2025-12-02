Netflix хочет купить Warner Bros. Discovery

Стриминговый гигант Netflix сделал предложение о приобретении теле- и киногруппы Warner Bros. Discovery. Легендарная, обременённая долгами голливудская студия готовится к сделке, которая может произвести революцию в американском медиапространстве, сообщают СМИ.

По данным Bloomberg, Netflix присоединился к Paramount Skydance и Comcast, владельцу NBCUniversal, во втором раунде аукциона, проведённого во время Дня благодарения в США.

Warner Bros. Discovery официально выставила себя на продажу в октябре после получения многочисленных незапрошенных предложений, отложив запланированное разделение на две отдельные компании: одна, специализирующаяся на стриминговом вещании и студиях, и другая, специализирующаяся на традиционных кабельных сетях. Изначально Warner Bros. Discovery была целью Paramount, которую недавно приобрела семья миллиардеров-технологов основателя Oracle Ларри Эллисона, одного из самых богатых людей в мире.

Netflix, крупнейший в мире стриминговый сервис с более чем 280 миллионами подписчиков по всему миру, работает над промежуточным кредитом на десятки миллиардов долларов для финансирования своего потенциального приобретения, сообщают источники, цитируемые Bloomberg. Сделка расширит и без того значительные возможности Netflix по производству контента и обеспечит премиальные активы, такие как студии HBO и Warner Bros.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

