Мелания Трамп запускает собственную продюсерскую компанию: она называется Muse, в честь кодового имени, которое Секретная служба присвоила первой леди во время первого срока ее мужа Дональда.

О создании Muse Films было объявлено в профилях Мелании в социальных сетях.

Запуск Muse Films подтверждает намерение Мелании Трамп создать независимую платформу для разработки контента, связанного с её институциональной работой и личными проектами. Администрация первой леди уточнила, что компания будет работать независимо от официальных структур Белого дома.

Создание продюсерской компании резидентом Белого дома не является чем-то совершенно новым. Например, работает компания Higher Grounds Production Барака и Мишель Обамы. Правда, она была основана после окончания второго срока Обамы. Первый проект этой компании – документальный фильм Netflix «Американская фабрика», он даже получил «Оскар» в 2022 году.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

