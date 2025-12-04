В Японии появится новое разведывательное агентство по типу ЦРУ

В Японии появится новая разведывательная структура, которая станет единым координационным центром и будет напрямую подчинена канцелярии премьер-министра. Об этом сообщают местные СМИ.

В настоящее время японская разведка осуществляется несколькими ведомствами – МИД, министерством обороны, главным полицейским управлением, агентством общественной безопасности и информационно-аналитическим управлением при кабинете министров.

Новое агентство объединит все функции и будет стоять в одном ряду с Советом национальной безопасности (NSS), который курирует вопросы внешней политики и обороны. Задачами новой структуры станут противодействие иностранным разведоперациям, киберугрозам, распространению дезинформации и попыткам оказания внешнего влияния на выборы.

Законопроект о создании нового разведывательного агентства будет внесен в ходе очередной сессии парламента уже в 2026 году.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

