В Японии будут сажать в тюрьму за генно-модифицированных детей

Власти Японии собираются ввести уголовную ответственность за имплантацию генно-модифицированных эмбрионов человека или животного. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Соответствующий законопроект будет внесен в парламент в 2026 году. Правительство рассматривает возможность установить наказание до 10 лет лишения свободы или штраф до 10 млн иен. Кроме того, инициатива предполагает обязательное уведомление властей о любых исследованиях с участием генно-модифицированных эмбрионов, а также ведение подробных журналов.

В настоящее время процедуры по имплантации ГМО-эмбрионов находятся под запретом в Японии, однако нарушители не несут ответственности. Власти опасаются, что такая безнаказанность усилит тренд на появление так называемых «дизайнерских детей», когда родители заранее заказывают характеристики будущего ребенка, например, рост, черты внешности и уровень интеллекта.

Ограниченность знаний в сфере редактирования генома не позволяет полноценно оценить риски рождения таких детей. Вмешательства приведут к непредсказуемым изменениям, которые могут передаваться по наследству, поэтому юридическое регулирование власти считают необходимым.

При этом в японском правительстве не исключили, что в будущем могут пересмотреть свои решения по этой теме и легализовать отдельные клинические применения модификации генов.

