Трехлетний мальчик из Индии получил рейтинг в ФИДЕ

Индийский мальчик Сарвагья Сингх Кушваха в возрасте трёх лет, семи месяцев и 20 дней стал самым юным шахматистом, когда-либо оценивавшимся Международной шахматной федерацией (ФИДЕ). Юный вундеркинд превзошёл предыдущий рекорд своего соотечественника Аниша Саркара, которому было три года, восемь месяцев и 19 дней на момент включения в рейтинг ФИДЕ в ноябре прошлого года.

Кушваха, посещающий детский сад в индийском штате Мадхья-Прадеш (центральная Индия), набрал рейтинг в быстрых играх 1,572, говорится на сайте федерации.

Чтобы получить рейтинг ФИДЕ, игрок должен победить как минимум одного другого игрока с рейтингом. Рейтинг – это оценка, основанная на результатах шахматиста, но не являющаяся его рангом. Таким образом, Магнус Карлсен, первая ракетка мира, занимает первое место в мировом рейтинге ФИДЕ по быстрым шахматам с рейтингом 2824.

Отец молодого индийского игрока, которого цитируют местные СМИ, сказал, что достижение его сына стало «источником большой гордости и чести». «Мы хотим, чтобы он стал гроссмейстером», – добавил он.

Сарвагья Сингх Кушваха победил трех рейтинговых игроков на турнирах в своем штате и других частях страны, чтобы добиться своего статуса.

Индия является родиной великих мастеров шахмат и подарила миру таких звезд, как последний чемпион мира Гукеш Доммараджу и пятикратный обладатель Кубка мира Вишванатан Ананд.

