Netflix договорился о покупке киностудии Warner Bros. и канала HBO

Американский стриминговый сервис Netflix договорился о покупке киностудии Warner Bros. за $82,7 млрд. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Предполагается, что сделка будет закрыта в течение 12-18 месяцев.

В соответствии с соглашением Netflix покупает у Warner Bros. Discovery киностудию Warner Bros., а также стриминг HBO Max и канал HBO. При этом компания получает контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер» и DC Comics. Кроме того, сделка открывает доступ к правам на «Игру престолов», которыми владеет HBO.

Netflix является крупнейшим в мире стриминговым сервисом с более чем 280 миллионами подписчиков по всему миру.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

