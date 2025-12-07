российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 7 декабря 2025, 20:11 мск

В Бенине пресекли попытку госпереворота

В Бенине задержали участников попытки госпереворота. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Алассан Сейду.

Группа военных в Бенине захватила контроль над национальным телевидением и заявила о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Мятежники хотели взять штурмом резиденцию главы государства, но попытка провалилась.

Попытку госпереворота осудили Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки. В ЭКОВАС заявили о готовности в случае необходимости развернуть в Бенине военные резервы для поддержания территориальной целостности.

Позднее министр внутренних дел Алассан Сейду заявил о восстановлении порядка и призвал граждан сохранять спокойствие. Источники в силовых структурах страны сообщили, что участники попытки госпереворота были задержаны.

Порто-Ново, Зоя Осколкова

