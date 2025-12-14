На Шри-Ланке из-за мощного циклона погибли почти 650 человек

Не менее 643 человек погибли на Шри-Ланке из-за последствий циклона «Дитва», который обрушился на островное государство в конце ноября. Об этом сообщил центр по борьбе со стихийными бедствиями.

Еще 184 человека числятся пропавшими без вести, уточняет ТАСС.

Тропический циклон «Дитва» привел к масштабным затоплениям и разрушениям на Шри-Ланке. Пострадали все 25 округов острова. Данных о пострадавших российских туристах не поступало.

Шри-Джаяварденепура-Котте, Анастасия Смирнова

