Пентагон начинает масштабную реорганизацию

Глава Пентагона готовится начать масштабную реорганизацию, которая включает в себя сокращение некоторых ключевых командных должностей в вооруженных силах и изменение баланса сил среди высокопоставленных генералов.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Как утверждается, план направлен на снижение влияния Центрального командования США, Европейского командования США и Африканского командования США путем передачи их под контроль новой организации – Международного командования США.

Южное и Северное командования США, которые курируют военные операции в Западном полушарии, будут объединены в рамках Командования США по делам Америки. Этот план соответствует стратегии национальной безопасности администрации Трампа и, в случае его принятия, дополнит усилия Белого дома по перераспределению ресурсов с Ближнего Востока и Европы, сообщают западные СМИ.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube