Бутан использует почти все свои сбережения в крипте на «Город осознанности»

В среду Бутан объявил о своем намерении инвестировать 1 миллиард долларов из своих национальных криптовалютных резервов в свой будущий «Город осознанности», который призван стать экономическим и финансовым центром королевства. Эта преимущественно буддийская страна, расположенная между Китаем и Индией и известная продвижением концепции «валового национального счастья», сталкивается с высоким уровнем безработицы.

Ежегодно тысячи молодых людей вынуждены эмигрировать в поисках работы: наиболее квалифицированные – в Австралию, остальные – на Ближний Восток. В 2023 году король Джигме Кхесар Намгьел Вангчук объявил о создании специальной административной зоны, названной «городом осознанности», в Гелефу, на юге страны, на границе с Индией, с целью стимулирования экономики.

До 10 000 биткоинов

«В поддержку этой политики я сегодня объявляю о выделении до 10 000 биткоинов на сумму приблизительно один миллиард долларов», – заявил король в среду во время национального праздника.

Согласно данным Bitcoin Treasuries от BitBo, в настоящее время в Бутане хранится 11 286 биткоинов. После потенциальной продажи 10 000 биткоинов в национальном биткоин-резерве останется всего 1286 биткоинов.

«Я должен обеспечить, чтобы каждый житель Бутана был хранителем, участником и бенефициаром «Города осознанности», – подчеркнул он в своей речи, заявив о своем намерении сделать это «ради нашего народа, нашей молодежи и нашей нации». Для реализации этого амбициозного проекта Бутан пытается привлечь иностранных инвесторов.

Королевство, обладающее огромными водными ресурсами благодаря многочисленным рекам, стекающим с Гималаев, получает значительные доходы от экспорта электроэнергии в энергоемкую Индию. Будучи одной из немногих стран в мире, имеющих отрицательный углеродный след, оно также полагается на гидроэнергетику для диверсификации своей экономики, в частности, за счет майнинга криптовалют, особенно биткоина.

По данным Всемирного банка, ВВП на душу населения этой страны, не имеющей выхода к морю, с населением 800 000 человек, примерно равной по размеру Швейцарии, составляет приблизительно 3718 долларов. По данным Всемирного банка, государственный конгломерат Druk Holding and Investments (DHI) в 2022 году инвестировал 539 миллионов долларов – почти пятую часть своего ВВП – в развитие криптовалютного бизнеса. С 2019 года страна накопила значительные криптовалютные резервы за счет майнинга биткоинов и покупки других криптовалют, но «точная сумма не разглашается», сообщает французский канал BFMTV.

