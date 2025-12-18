Палата представителей США запретила проводить операции детям, которые считают себя трансгендерами

В среду Палата представителей США приняла законопроект, направленный против «калечащих операций на теле» несовершеннолетних и запрещающий процедуры по смене пола для детей, которые считают себя трансгендерами.

Законопроект, инициированный радикальной правой конгрессменкой Марджори Тейлор Грин, был принят 216 голосами «за» и 211 «против» и теперь направляется в Сенат. «Этот важный законопроект (...) положит конец калечащим операциям на женских половых органах и химической кастрации детей», – заявила Грин в среду в Палате представителей.

В тексте перечислен ряд запрещенных процедур, которые проводятся с целью изменения тела (несовершеннолетнего) в соответствии с полом, отличающимся от его биологического пола. Правонарушителям, «любому лицу, совершающему или пытающемуся совершить» такие действия в отношении несовершеннолетних или перевозящему несовершеннолетнего с этой целью, может грозить до 10 лет лишения свободы.

Этот текст «является прямым отражением указа президента Трампа и предвыборных обещаний каждого республиканца в 2024 году», – добавила Марджори Тейлор Грин. С момента возвращения к власти Дональд Трамп распорядился исключить трансгендерных людей из вооруженных сил и уполномочил федеральные агентства сократить финансирование школ, которые позволяют трансгендерным спортсменкам участвовать в женских чемпионатах.

Вашингтон, Елена Васильева

