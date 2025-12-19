Трамп намерен как можно скорее отправить американцев на Луну

В четверг, 19 декабря, Дональд Трамп подтвердил свое намерение как можно скорее отправить американцев обратно на Луну, отложив исследование Марса на второй план. В соответствующем указе президента говорится о том, что США должны стать ведущей мировой державой в космосе. К 2028 году в рамках программы НАСА «Артемида» нужно будет полететь снова на Луну, а к 2030 году создать там базу.

В документе говорится, что это возвращение «подтвердит ведущую роль Соединенных Штатов в освоении космоса, заложит основы для экономического развития Луны, подготовит к полету на Марс и вдохновит следующее поколение американских исследователей».

Он также упоминает о необходимости создания лунной базы к 2030 году и подтверждает планы США по установке ядерного реактора на Луне.

В условиях противодействия Китая освоение космоса ускоряется.

Миссия «Артемида-3» , которая планирует вернуть американцев на поверхность Луны и которая теперь запланирована на середину 2027 года, неоднократно откладывалась и, как ожидается, будет отложена снова, поскольку лунный посадочный модуль, разработанный компанией SpaceX Илона Маска, по мнению экспертов космической отрасли, еще не готов.

Таким образом, этот президентский указ усиливает давление на НАСА и американский частный сектор с целью достижения этой цели.

Ставки высоки, потому что Китай, конкурирующая с Соединенными Штатами держава, также стремится отправить людей на Луну к 2030 году и создать там базу.

