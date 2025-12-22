Глава МИД Израиля призвал евреев вернуться домой с небезопасного Запада

Израильские лидеры обвиняют западные правительства в том, что они недостаточно делают для борьбы с антисемитизмом.

Спустя неделю после нападения на еврейский праздник в Сиднее, в результате которого погибли 15 человек, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал евреев из западных стран переехать в Израиль, чтобы избежать роста антисемитизма.

«Евреи имеют право жить в безопасности повсюду. Но мы видим и полностью понимаем, что происходит, и у нас есть некоторый исторический опыт. Сегодня евреев преследуют по всему миру», – заявил Гидеон Саар в воскресенье во время публичной церемонии зажигания свечей в последний день еврейского праздника Ханука.

«Сегодня я призываю евреев Англии, евреев Франции, евреев Австралии, евреев Канады, евреев Бельгии: приезжайте в Землю Израиля! Возвращайтесь домой!» – заявил он на церемонии, которая проходила в присутствии лидеров еврейских общин и организаций со всего мира.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube