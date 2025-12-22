Мировые цены на нефть вернулись к росту

Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне жестких действий США по блокаде венесуэльского сырья. На биржевых торгах стоимость нефти марки Brent превысила $61 за баррель.

К 14.53 мск февральские фьючерсы на североморское «черное золото» поднималась на 1,95% до $61,65 за баррель. В то же время американская нефть марки WTI подорожала на 1,98% – до $57,64, уточняет «Прайм».

В воскресенье США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках заявлений блокады сырья из этой страны.

Лондон, Анастасия Смирнова

