российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 декабря 2025, 19:50 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Мировые цены на нефть вернулись к росту

Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне жестких действий США по блокаде венесуэльского сырья. На биржевых торгах стоимость нефти марки Brent превысила $61 за баррель.

К 14.53 мск февральские фьючерсы на североморское «черное золото» поднималась на 1,95% до $61,65 за баррель. В то же время американская нефть марки WTI подорожала на 1,98% – до $57,64, уточняет «Прайм».

В воскресенье США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках заявлений блокады сырья из этой страны.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

В мире, Финансы, Экономика,