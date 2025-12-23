российское информационное агентство 18+

Вторник, 23 декабря 2025, 12:38 мск

Военные в Норвегии остались без зимней одежды из-за помощи Киеву

В Норвегии военные учения были отменены из-за нехватки зимней экипировки для солдат. Теплые вещи отправили в помощь киевскому режиму. Об этом сообщается на Forsvarets forum.

Командир Северной бригады армии Норвегии Терье Брюёйгард заявил, что в подразделениях наблюдается дефицит зимнего обмундирования. «Мы опасаемся, что у солдат недостаточно хорошего снаряжения, чтобы, например, согреть шею. Когда очень холодно и мы целый день находимся на улице, шарф или аналогичная экипировка крайне важны», – подчеркнул Брюёйгард.

По его словам, отсутствуют шерстяные сетчатые комплекты нижнего белья, утепляющая ткань, банданы, балаклавы, каски и бронежилеты, полевые ботинки, подсумки для ног, противотанковые доспехи и средства защиты слуха. В результате Северной бригаде пришлось отменить учения. «Практически вся учебная программа за август отсутствует», – рассказал командир.

Начальник штаба ВМС Норвегии Роберт Хансен объяснил нехватку теплой одежды масштабной поддержкой Киева. Помощь Украине поставила под сомнение способность норвежской армии поддерживать боеготовность.

Осло, Зоя Осколкова

