Южнокорейская космическая ракета разбилась в первые минуты после старта

В Бразилии завершился неудачей пуск первой коммерческой южнокорейской ракеты, на борту которой находились несколько спутников.

Крушение произошло через несколько минут после старта ракеты Hanbit-Nano компании Innospace с космодрома Алкантара в Бразилии. Отмечается, что носитель отклонился от курса и разбился о землю.

Причиной аварии стала аномалия, выявленная во время полета. Ранее пуск ракеты несколько раз откладывался из-за неисправностей в системе охлаждения и проблем с наземным электроснабжением.

Hanbit-Nano должна была вывести на орбиту пять спутников для заказчиков из Бразилии и Индии.

Бразилиа, Зоя Осколкова

