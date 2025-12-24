Японцев приучают есть медвежатину

В связи с рекордным ростом числа нападений медведей в Японии власти усиливают отстрел и поощряют продажу медвежьего мяса. В Токио рестораны адаптируются к новым условиям, и блюда из медвежьего мяса пользуются популярностью, сообщает газета «Фигаро».

Мясо, тушенное с дикими овощами, получают от медведей, убитых с разрешения властей для пресечения нападений, которые в этом году унесли рекордные 13 жизней.

В заведении Кодзи Судзуки, расположенном в холмистой местности Титибу недалеко от Токио, также подают блюда из оленя и дикого кабана, но популярность блюд из медведя резко возросла после нескольких месяцев широко освещавшихся инцидентов: медведи врывались в дома, рыскали возле школ, вызывали панику в супермаркетах, убивали туристов и местных жителей.

«В связи со всей этой информацией о медведях, количество клиентов, желающих их съесть, значительно возросло», – объясняет 71-летний Кодзи Судзуки, который также является охотником. «Лучше использовать мясо в ресторане, чем закапывать тушу», – считает он. Его жена, Чиеко, управляющая рестораном, говорит, что ей регулярно приходится отказывать клиентам, но она не раскрывает масштабы увеличения потока посетителей.

Такааки Кимура, 28-летний композитор, с трудом добившийся места за столиком, впервые попробовал медвежье мясо с нескрываемым удовольствием. «Оно такое сочное, и чем дольше жуешь, тем вкуснее!» – воскликнул он, улыбаясь, сидя за столом с друзьями.

«Важно превратить этих вредителей во что-то полезное».

Уничтожая медведей, которые могут весить полтонны и бегать быстрее человека, власти надеются остановить угрозу в некоторых районах северной Японии, пишет «Фигаро».

Число жертв нападений медведей в этом году уже вдвое превысило предыдущий годовой рекорд, при этом до конца финансового года в Японии, который завершится в конце марта, еще четыре месяца. Ученые объясняют это явление быстрым ростом популяции медведей, нехваткой продовольствия и сокращением населения в некоторых регионах.

Власти надеются, что мясо медведей может стать источником дохода для сельских деревень. «Важно превратить этих вредителей во что-то полезное», – настаивало Министерство сельского хозяйства в начале декабря. Местные власти получат 100 миллионов евро на регулирование численности медведей и содействие «устойчивому» потреблению.

Некоторых владельцев ресторанов и так не нужно убеждать, как, например, 50-летнего Кацухико Какуту, который с 2021 года управляет рестораном в префектуре Аомори (северная Япония), одном из регионов, наиболее пострадавших от медведей. Он говорит, что в начале этого месяца распродал весь свой запас медвежьего мяса: «В этом году наше заведение привлекло много внимания, особенно после того, как один из блогеров упомянул нас».

Более 11 500 человек в 2023 году

В Саппоро, на северном острове Хоккайдо, шеф-повар Киёси Фудзимото теперь подает медвежье мясо в своем фешенебельном французском ресторане. «Все больше людей хотят его попробовать, и я запасся им», – сказал он AFP. «Большинство тех, кто его ест, говорят, что это очень вкусно!», – добавил повар.

Бурые медведи обитают только на Хоккайдо, где их популяция удвоилась за три десятилетия, превысив 11 500 особей в 2023 году. Черные медведи, напротив, распространены на большей части территории страны.

Однако в прошлом году правительство включило медведей в список животных, подлежащих контролю по численности, отменив меры защиты, которые позволили их популяции размножиться. В регионе планируется ежегодно отстреливать 1200 медведей в течение следующего десятилетия.

Однако значительная часть мяса убитых медведей часто пропадает зря, главным образом из-за отсутствия сертифицированных предприятий по переработке. В Японии насчитывается 826 скотобоен, специализирующихся на дичи, но лишь немногие из них расположены в северных префектурах, наиболее пострадавших от нападений хищников.

В заведении Кацухико Какуты есть собственная мясная лавка, которая поставляет медвежье карри и другие блюда на фермерский рынок и в расположенный неподалеку отель. «Медвежье мясо – это для нас туристический ресурс, – говорит он. – Мы используем то, что в противном случае было бы захоронено как отходы».

Токио

