российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 декабря 2025, 12:11 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Индии девять человек погибли в аварии с автобусом

В Индии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Девять человек погибли, десятки получили ранения.

ДТП произошло в южном штате Карнатака. Грузовик, двигавшийся во встречном направлении, пересек разделительную полосу и врезался в автобус, который после удара загорелся.

В пассажирском транспорте в момент аварии находилось 32 человека, девять из них погибли на месте, они не смогли выбраться из горящего салона. Еще 21 пострадавший госпитализирован с различными травмами.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, проводится расследование.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт,