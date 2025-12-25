В Индии девять человек погибли в аварии с автобусом

В Индии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Девять человек погибли, десятки получили ранения.

ДТП произошло в южном штате Карнатака. Грузовик, двигавшийся во встречном направлении, пересек разделительную полосу и врезался в автобус, который после удара загорелся.

В пассажирском транспорте в момент аварии находилось 32 человека, девять из них погибли на месте, они не смогли выбраться из горящего салона. Еще 21 пострадавший госпитализирован с различными травмами.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, проводится расследование.

