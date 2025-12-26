Американец выиграл в рождественской лотерее почти 2 млрд долларов

Бесценный рождественский подарок и второй по величине приз, когда-либо выигранный в американской лотерее, случился накануне в США. Американец сорвал джекпот Powerball в размере 1,8 миллиарда долларов. Вероятность выигрыша составляла один к 292,2 миллионам.

Билет был куплен в Арканзасе, сообщают СМИ. Имя победителя не называется, возможно, его еще не нашли. Уточняется, что это второй случай, когда игрок из этого штата выиграл джекпот Powerball. Первый раз это произошло в 2010 году. Стоимость билета Powerball составляет 2 доллара. Согласно веб-сайту лотереи, счастливчик может выбрать между 29-летней рентой в размере 1,8 миллиарда долларов или единовременной выплатой в размере приблизительно 834,9 миллиона долларов до вычета налогов.

Отметим, что самый крупный приз в истории лотерей США – джекпот Powerball в размере 2,04 миллиарда долларов – был выигран в Калифорнии в 2022 году. Крупные джекпоты, как правило, увеличивают продажи билетов, тем самым повышая доходы государственных лотерей, которые финансируют образование и другие государственные расходы.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

