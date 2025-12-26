Северная Корея в 2026 году нарастит выпуск ракет

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился расширить и модернизировать производство ракет в 2026 году, а также о строительстве дополнительных заводов для удовлетворения растущего спроса.

Как сообщило государственное информационное агентство KCNA, Ким Чен Ын во время осмотра заводов по производству боеприпасов в сопровождении высокопоставленных чиновников распорядился о строительстве заводов для удовлетворения «будущих потребностей в обеспечении функционирования ракетных и артиллерийских сил государства».

Ким Чен Ын заявил о необходимости «дальнейшего расширения общих производственных мощностей», чтобы удовлетворить спрос со стороны вооруженных сил Пхеньяна, и распорядился о строительстве новых заводов по производству боеприпасов, сообщило агентство KCNA.

«Сектор производства ракет и снарядов имеет решающее значение для усиления сдерживания войны», – заявил северокорейский лидер.

В последние годы Пхеньян значительно активизировал испытания ракет. Аналитики говорят, что это направлено на повышение точности ударов, противостояние Соединенным Штатам и Южной Корее, а также на испытание оружия перед его потенциальным экспортом в Россию. О визите Кима сообщили через день после того, как государственные СМИ сообщили о его посещении завода по производству атомных подводных лодок, где он поклялся противостоять «угрозе», исходящей от производства Южной Кореей собственных атомных подводных лодок. Он также ознакомился с исследованиями «нового секретного подводного оружия», сообщило агентство KCNA. Сообщается также, что Ким руководил испытательным запуском нового типа высотной зенитной ракеты большой дальности над Японским морем.

Пхеньян, Елена Васильева

