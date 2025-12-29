российское информационное агентство 18+

Понедельник, 29 декабря 2025, 11:19 мск

В Мексике 13 человек погибли и 98 пострадали при крушении поезда

В Мексике пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате 13 человек погибли и 98 получили различные травмы.

Железнодорожная авария произошла между населенными пунктами Чивела и Ниcанда в мексиканском штате Оахака. В поезде находились 250 человек.

В результате 13 пострадавших скончались, 98 получили различные травмы, в том числе пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы. Генеральная прокуратура проводит расследование причин произошедшего.

Мехико, Зоя Осколкова

