В Мексике 13 человек погибли и 98 пострадали при крушении поезда

В Мексике пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате 13 человек погибли и 98 получили различные травмы.
Железнодорожная авария произошла между населенными пунктами Чивела и Ниcанда в мексиканском штате Оахака. В поезде находились 250 человек.
В результате 13 пострадавших скончались, 98 получили различные травмы, в том числе пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии.
На месте работают экстренные службы. Генеральная прокуратура проводит расследование причин произошедшего.
Мехико, Зоя Осколкова
