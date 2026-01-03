Президент Бразилии: нападение США на Венесуэлу перешло «неприемлемую черту»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал удар США по Венесуэле «серьезным посягательством» на суверенитет страны, перешедшим «неприемлемую черту».

«Эти действия представляют собой серьезнейшее посягательство на суверенитет Венесуэлы и еще один крайне опасный прецедент для всего международного сообщества», – написал он в соцсети X.

По словам президента Бразилии, это нападение, являющееся нарушением международного права, – «первый шаг к миру насилия, хаоса и нестабильности».

«Международное сообщество в лице ООН должно решительно отреагировать на этот эпизод. Бразилия осуждает эти действия и готова содействовать диалогу и сотрудничеству», – добавил он.

Бразильский лидер заявил, что действия США угрожают «сохранению региона как зоны мира».

Бразилиа, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube