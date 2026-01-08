США вышли из 66 международных организаций, из которых 31 – структуры ООН

Дональд Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций, которые «больше не служат американским интересам». Об этом сообщил Белый дом.

Документ предписывает всем исполнительным департаментам и ведомствам США «прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в Организацию Объединенных Наций (ООН), и 31 структуры ООН, действующих вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США».

В заявлении американской администрации подчеркивается, что выход из этих структур «положит конец финансированию и участию американских налогоплательщиков в организациях, продвигают глобалистские интересы в ущерб приоритетам США либо решают важные вопросы неэффективно или нерационально».

При этом список упомянутых организаций Вашингтон не приводит.

Надо отметить, что ранее США вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Решения были приняты после возвращения Трампа в Белый дом.

