В Таиланде катер с туристами врезался в рыбацкую лодку и затонул

В Таиланде произошло ЧП на воде – столкнулись два судна. По предварительным данным, пострадали 11 человек.
Инцидент произошел неподалеку от острова Ко Кай. Туристический катер столкнулся с рыболовным траулером. В момент аварии на борту было 52 пассажира и три члена экипажа.
Судно с туристами получило сильные повреждения передней части и затонуло. Люди оказались в воде.
На помощь поспешили спасатели. Сведений о погибших не поступало, известно, что различные травмы получили 11 человек, один из туристов находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Бангкок, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»