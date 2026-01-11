В Таиланде катер с туристами врезался в рыбацкую лодку и затонул

В Таиланде произошло ЧП на воде – столкнулись два судна. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

Инцидент произошел неподалеку от острова Ко Кай. Туристический катер столкнулся с рыболовным траулером. В момент аварии на борту было 52 пассажира и три члена экипажа.

Судно с туристами получило сильные повреждения передней части и затонуло. Люди оказались в воде.

На помощь поспешили спасатели. Сведений о погибших не поступало, известно, что различные травмы получили 11 человек, один из туристов находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Бангкок, Зоя Осколкова

