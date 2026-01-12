Кот из России признан самым красивым в мире

Абиссинского кота из России признали самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году. Об этом сообщили во Всемирной федерации кошек.

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте организации, кот по кличке Darlen Fleur Dalmore Black занял первое место, набрав более 19,7 тысячи баллов.

На второй строчке – котик из Таиланда. У шотландского вислоухого по кличке MelodySharm P-Shark – более 18,5 тысячи баллов.

Третье место досталось британской короткошерстной кошке из Белоруссии. Moki TarLen Luxury набрала более 18,2 тысячи баллов.

В пятерку лучших также вошли канадский сфинкс из Франции и сибирский котик из России.

