Пятница, 16 января 2026, 13:38 мск

В Южной Корее автобус сбил 13 пешеходов и въехал в витрину

В Сеуле пассажирский автобус сбил пешеходов на тротуаре и врезался в стеклянную стену здания. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

ДТП произошло на перекрестке возле станции Содэмун. Автобус проехал по широкому тротуару, сбивая прохожих, и остановился, врезавшись в здание.

По предварительным данным, пострадали 13 человек, двое из которых получили тяжелые травмы.

Причина аварии устанавливается. Водитель автобуса заявил, что не мог остановить машину, так как у нее сломались тормоза. Признаков наркотического или алкогольного опьянения у него не обнаружили.

Сеул, Зоя Осколкова

