российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 января 2026, 15:26 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В ЮАР 11 школьников погибли в аварии с грузовиком

В ЮАР 11 учеников погибли при столкновении школьного автобуса с грузовиком. Об этом сообщает радио SABC.

ДТП произошло в Фандербейлпарке на севере страны. После столкновения с самосвалом школьный автобус съехал в кювет и перевернулся.

На месте происшествия работают экстренные службы. В настоящее время известно об 11 жертвах автокатастрофы, еще пятеро пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

Причины ДТП устанавливаются. На место аварии направился министр образования провинции Гаутенг Матоме Чилоане.

Претория, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт,