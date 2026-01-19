В ЮАР 11 школьников погибли в аварии с грузовиком

В ЮАР 11 учеников погибли при столкновении школьного автобуса с грузовиком. Об этом сообщает радио SABC.
ДТП произошло в Фандербейлпарке на севере страны. После столкновения с самосвалом школьный автобус съехал в кювет и перевернулся.
На месте происшествия работают экстренные службы. В настоящее время известно об 11 жертвах автокатастрофы, еще пятеро пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.
Причины ДТП устанавливаются. На место аварии направился министр образования провинции Гаутенг Матоме Чилоане.
Претория, Зоя Осколкова
