В ЮАР 11 школьников погибли в аварии с грузовиком

В ЮАР 11 учеников погибли при столкновении школьного автобуса с грузовиком. Об этом сообщает радио SABC.

ДТП произошло в Фандербейлпарке на севере страны. После столкновения с самосвалом школьный автобус съехал в кювет и перевернулся.

На месте происшествия работают экстренные службы. В настоящее время известно об 11 жертвах автокатастрофы, еще пятеро пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

Причины ДТП устанавливаются. На место аварии направился министр образования провинции Гаутенг Матоме Чилоане.

Претория, Зоя Осколкова

