
Вторник, 20 января 2026, 10:48 мск

В Австралии закрыли десятки пляжей после нападения акул

В Австралии участились случаи нападения акул на серферов. Власти приняли решение о закрытии пляжей.

На днях 12-летний мальчик был серьезно ранен акулой. Ребенок получил тяжелые травмы ног и был госпитализирован. Нападение произошло за пределами ограждений, установленных в воде.

Это уже второй инцидент за январь с серьезными последствиями. Местные жители напуганы и боятся даже близко подходить к океану.

Власти штата Новый Южный Уэльс закрыли около 20 пляжей, а желающих искупаться предупреждают об опасности и призывают соблюдать осторожность.

Сидней, Зоя Осколкова

