В Австралии закрыли десятки пляжей после нападения акул

В Австралии участились случаи нападения акул на серферов. Власти приняли решение о закрытии пляжей.
На днях 12-летний мальчик был серьезно ранен акулой. Ребенок получил тяжелые травмы ног и был госпитализирован. Нападение произошло за пределами ограждений, установленных в воде.
Это уже второй инцидент за январь с серьезными последствиями. Местные жители напуганы и боятся даже близко подходить к океану.
Власти штата Новый Южный Уэльс закрыли около 20 пляжей, а желающих искупаться предупреждают об опасности и призывают соблюдать осторожность.
Сидней, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»