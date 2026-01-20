Жителей Норвегии предупредили о реквизиции имущества в случае конфликта с Россией

В Норвегии граждане получили предупреждения от военных на случай начала боевых действий с Россией. Об этом сообщает The Telegraph.

Военные направили гражданам тысячи писем, в которых предупредили о том, что могут изъять дома или транспортные средства, если начнется война с Россией.

Меры были приняты на фоне обострения противостояния в арктическом регионе, который становится стратегически важным для многих государств.

Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяется под предлогом сдерживания «агрессии» со стороны РФ. В свою очередь в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается нападать на европейские страны, а доводы НАТО являются лишь мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

