В Норвегии граждане получили предупреждения от военных на случай начала боевых действий с Россией. Об этом сообщает The Telegraph.
Военные направили гражданам тысячи писем, в которых предупредили о том, что могут изъять дома или транспортные средства, если начнется война с Россией.
Меры были приняты на фоне обострения противостояния в арктическом регионе, который становится стратегически важным для многих государств.
Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяется под предлогом сдерживания «агрессии» со стороны РФ. В свою очередь в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается нападать на европейские страны, а доводы НАТО являются лишь мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Осло, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»