В Камбодже сотни иностранцев ждут репатриации после разгрома мошеннических колл-центров

В Камбодже сотни жителей других государств ждут возвращения на родину после спецоперации против мошеннических колл-центров. Об этом сообщает Khmer Times.

Сотни граждан Индонезии и Китая обращаются в посольства в Пномпене за помощью в репатриации. Все они находились в заложниках у мошенников, а после разгрома колл-центров не имеют возможности вернуться на родину самостоятельно. Ситуация осложняется тем, что у многих обратившихся просрочены камбоджийские визы или нет паспортов.

История у всех потерпевших одна – они отозвались на предложение о хорошем заработке, а по прибытии в Камбоджу оказались, фактически, в рабстве. Организаторы преступных сообществ отобрали документы и заставляли работать подневольно.

Борьба с мошенническими колл-центрами продолжается с прошлого года. В 2025 году из Камбоджи были депортированы и репатриированы более 13 500 граждан 66 стран. В начале января 2026 года камбоджийские правоохранители задержали лидера одной из группировок – гражданина КНР Чен Чжи, которого разыскивали в нескольких странах по подозрению в мошенничестве и организации подпольных онлайн-казино.

