В Новой Зеландии оползень сошел на палатки с туристами

В Новой Зеландии проводится спасательная операция в горах. Оползень сошел на палатки с туристами, несколько человек пропали без вести.
Инцидент произошел на восточном побережье Северного острова. Грязевой сель накрыл парк отдыха Mount Maunganui.
В зоне бедствия оказались трейлеры и палатки отдыхающих. Несколько человек числятся пропавшими, среди них могут быть дети.
В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты и кинологические расчеты.
Веллингтон, Зоя Осколкова
