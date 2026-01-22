российское информационное агентство 18+

Четверг, 22 января 2026, 09:42 мск

В Новой Зеландии оползень сошел на палатки с туристами

В Новой Зеландии проводится спасательная операция в горах. Оползень сошел на палатки с туристами, несколько человек пропали без вести.

Инцидент произошел на восточном побережье Северного острова. Грязевой сель накрыл парк отдыха Mount Maunganui.

В зоне бедствия оказались трейлеры и палатки отдыхающих. Несколько человек числятся пропавшими, среди них могут быть дети.

В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты и кинологические расчеты.

Веллингтон, Зоя Осколкова

