В Италии прощаются с основателем модного дома Valentino

В Риме проходят похороны модельера Валентино Гаравани, который скончался 19 января в возрасте 93 лет.

Гроб с телом основателя модного дома Valentino прибыл к римской базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири. Церемония будет открытой, на нее пришли родственники и близкие почившего, друзья дома из знаменитостей, сотрудники бренда, а также все желающие.

После прощания гроб с телом Гаравани доставят на кладбище, где его похоронят в семейной усыпальнице.

Валентино Гаравани основал дом Valentino в 1960 году. С тех пор бренд приобрел всемирную известность. Наряды от модельера часто появляются на красных ковровых дорожках. В 2006 году Валентино был удостоен престижного ордена Почетного легиона.

Рим, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube