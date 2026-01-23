В Южно-Китайском море тонет сухогруз, есть погибшие

В Южно-Китайском море терпит бедствие сухогруз. По предварительным данным, два человека погибли.
Инцидент произошел в акватории острова Хуанъянь. Грузовое судно, следовавшее под флагом Сингапура из Филиппин в китайскую провинцию Гуандун, накренилось и потеряло связь к северо-западу от острова. На борту находился 21 моряк.
Подразделения Народно-Освободительной армии Китая организовали спасательную операцию, в ходе которой были обнаружили живыми 14 человек. Еще двое погибли, остальные числятся пропавшими. Поиски продолжаются.
Пекин, Зоя Осколкова
