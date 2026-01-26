В Бразилии больше 70 человек пострадали при ударе молнии в толпу

В Бразилии больше 70 человек пострадали из-за удара молнии. Инцидент произошел во время акции протеста.
Демонстранты собрались в столице страны в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару. Шел сильный дождь, началась гроза. В один момент молния ударила в толпу, стоящую у металлического ограждения.
В результате пострадали больше 70 человек, 30 из них госпитализированы с ожогами. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Жаир Болсонару занимал пост президента Бразилии с 2019 по 2022 год. После прихода к власти Лулы да Силвы предыдущего главу обвинили в попытке государственного переворота и приговорили к 27 годам лишения свободы.
Бразилиа, Зоя Осколкова
