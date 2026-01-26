На Филиппинах 13 человек погибли при крушении парома

У берегов Филиппин затонул паром, на котором находилось 357 пассажиров. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Судно следовало из портового города Замбоанга к острову Джоло на юго-западе страны. Предположительно, из-за технической неисправности паром начал тонуть.

13 человек погибли, спасти удалось 215 пассажиров, еще более 100 числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски.

Правоохранительные органы начали расследование причин трагедии.

Манила, Зоя Осколкова

