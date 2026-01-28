Трамп перестал краситься и пояснил, почему у него нет болезни Альцгеймера

Дональд Трамп, по всей видимости, перестал красить волосы, сообщают американские СМИ. «Но это единственная уступка возрасту», – сообщил источник в Белом доме, пояснилв, что президент США прошел все обследования и здоров как никогда.

Трампу, напомним, 14 июля исполнится 80 лет.«Я совершенно здоров и чувствую себя так же, как 40 лет назад», – заявил после медосмотра СМИ Трамп, хотя за кулисами помощники главы США признали признаки ухудшения состояния: например, слух, поскольку Трамп часто просит своих собеседников говорить громче, хотя, по общему мнению, сам «не осознает, что стал глухим».

Однако ничего серьезного, и ничего, что подтверждало бы слухи о проблемах с сердцем, кровообращением или психическим здоровьем, которые циркулировали в последние месяцы (синяки на руке, приписываемые рукопожатиям и приему большой дозы аспирина, опухшие лодыжки, дневной сон во время заседаний кабинета министров).

Говоря о своем отце, Фреде, который умер в 93 года, но страдал от болезни Альцгеймера в последние годы, Трамп растерялся: «У него была проблема. В определенном возрасте, где-то в 86, 87 лет... у него начала развиваться, как это называется?». Издание The New York сообщает, что в этот момент президент указал на свою голову, обратившись к пресс-секретарю Каролине Ливитт за помощью. «Болезнь Альцгеймера», – подсказала она.

«Типа, да, болезнь Альцгеймера, – кивнул Трамп. – У меня ее нет, по крайней мере, я так думаю. Я даже не думаю об этом. Знаете почему? Потому что, что бы это ни было, моя позиция такова: какая разница?».

Трамп объяснил свое здоровье генетикой: «Генетически у меня все отлично. Моя мать и ее семья прожили долго, дожив до 90 лет. В семье не было сердечных заболеваний. У меня есть друг, чья мать умерла в 49 лет, а отец – в 50, оба от сердечных приступов. Сейчас ему 60. Я сказал ему: «Тебе конец». Теперь он очень внимательно относится ко всему, что ест. Но с генетикой ничего не поделаешь».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube