В Бразилии десять туристов пострадали из-за нападения пираний

В Бразилии участились случаи нападения хищных рыб на туристов. Власти закрыли для купания один из курортов.

Не менее десяти отдыхающих пострадали от укусов пираний в популярной среди туристов реке Парагуасу. Ранее в этом месте не было зарегистрировано подобных инцидентов.

Местные власти запретили купаться в реке и установили предупреждающие таблички. Ограничения могут негативно сказаться на работе одного из курортных районов.

Планируется провести расследование причин произошедшего.

Бразилиа, Зоя Осколкова

