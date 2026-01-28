В Бразилии десять туристов пострадали из-за нападения пираний

В Бразилии участились случаи нападения хищных рыб на туристов. Власти закрыли для купания один из курортов.
Не менее десяти отдыхающих пострадали от укусов пираний в популярной среди туристов реке Парагуасу. Ранее в этом месте не было зарегистрировано подобных инцидентов.
Местные власти запретили купаться в реке и установили предупреждающие таблички. Ограничения могут негативно сказаться на работе одного из курортных районов.
Планируется провести расследование причин произошедшего.
Бразилиа, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»