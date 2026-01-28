российское информационное агентство 18+

Среда, 28 января 2026, 13:44 мск

В Бразилии десять туристов пострадали из-за нападения пираний

Фото: Freepik

В Бразилии участились случаи нападения хищных рыб на туристов. Власти закрыли для купания один из курортов.

Не менее десяти отдыхающих пострадали от укусов пираний в популярной среди туристов реке Парагуасу. Ранее в этом месте не было зарегистрировано подобных инцидентов.

Местные власти запретили купаться в реке и установили предупреждающие таблички. Ограничения могут негативно сказаться на работе одного из курортных районов.

Планируется провести расследование причин произошедшего.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

