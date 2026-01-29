российское информационное агентство 18+

На границе Колумбии и Венесуэлы потерпел крушение самолет

На границе Колумбии и Венесуэлы разбился самолет. На борту было по меньшей мере 15 человек.

Легкомоторный самолет Beech 1900D авиакомпании Satena пропал с радаров, примерно через час стало известно, что он упал неподалеку от Кукуты (Колумбия), передает телеграм-канал Shot.

На борту было минимум 15 человек, предварительно, все они погибли. Отмечается, что среди пассажиров были политики, конгрессмен и кандидат в Сенат. Помимо людей воздушное судно перевозило неизвестный груз.

Причины аварии устанавливаются. На место крушения выдвинулись спасатели и военные на вертолетах. Выживших пытаются обнаружить с воздуха.

Каракас, Зоя Осколкова

