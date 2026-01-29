В Аргентине прогремел взрыв на заводе по производству косметики

В Аргентине произошел взрыв и последовал пожар на заводе по производству косметики Otowil. Огонь перекинулся на жилые дома. Об этом сообщает местное издание La Nacion.

Взрыв прогремел сегодня ночью в муниципалитете Сан-Фернандо в Буэнос-Айресе. По словам местных жителей, грохот был настолько сильным, что его слышали даже в соседнем районе.

На месте работают несколько пожарных бригад. Горящие обломки с территории завода отбросило на жилые кварталы, там произошло несколько возгораний.

Власти отключили электроснабжение в районе ЧП, чтобы не допустить распространения пламени. Причины взрыва устанавливаются.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube