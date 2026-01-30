Трамп решил сменить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) кандидатуру своего советника Кевина Уорша. Таким образом американский лидер намерен сменить нынешнего руководителя ФРС Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае и которого Трамп подвергал резкой критике.

«Я рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя совета управляющих Федеральной резервной системы... Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из великих председателей ФРС, а может быть, и как лучший», – пояснил президент США в своей социальной сети.

Теперь кандидатуру Уорша должен утвердить американский сенат.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

